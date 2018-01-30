10:17 30 Января 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 2°C
Прямой эфир
Поиск
Коллективное бессознательное по-птичьи.

Каким будет февраль: точный прогноз погоды в Молдове на ближайшие дни

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (227)
45310

Каждый день читайте на нашем сайте точный прогноз погоды, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня на территории всей страны ожидается ясная и солнечная погода, без осадков.

Температура воздуха за сутки будет колебаться от + 2 до + 9 градусов по Цельсию. Ночью температура может опуститься до — 1 градуса.

Сегодня днем геомагнитная обстановка будет относительно спокойной: возможны небольшие геомагнитные возмущения. Атмосферное давление в норме. 

В ближайшие дни, 31 января и 1 февраля, по прогнозам, ожидается потепление. Температура воздуха будет колебаться от — 1 до + 8 градусов. 

Православный календарь 2018
© Sputnik/ Вадим Русу
Православный календарь на 2018 год

Стало известно, ждать ли в Молдове очередной снежной бури в апреле>>>

При этом возможны небольшие осадки.

Приметы и народные традиции

"Пришла Антонина — зиме половина". В этот день случается тёплая погода, но люди говорили: "Не верь теплу на Антонину — морозно будет", "Обнадёжит Антонина теплом на один день".

Это был своеобразный переломный момент, когда, вроде бы, половина зимы осталась позади, но впереди еще были февральские холода, и, вполне возможно, что крестьянину пришлось бы столкнуться с суровыми буднями, связанными с нехваткой припасов и корма для скота.

Однако люди искренне верили, что зима вскоре закончится, радовались прибавлению светового дня и солнечному свету. Анализировали природные явления, приметы и говорили о том, какой будет погода.

Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (227)

По теме

Опасная погода: как себя вести во время желтого кода
Теги:
прогноз погоды, погода, Молдова, Кишинев, Прогноз погоды, Погодные предупреждения, Погодная статистика, Погодные аномалии
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Конькобежец в мужском забеге
    В полку прибыло

    Пять дополнительных квот выделено сборной Беларуси для участия в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

  • Камера заключенного в одной из тюрем
    Вор должен сидеть!

    МВД Грузии разработало поправки об ужесточении уголовного наказания для "воров в законе" и других членов "воровского сообщества".

  • Военная техника 58-й общевойсковой армии ЮВО
    Тотальная оборона

    Весь личный состав российской базы ЮВО в Абхазии и свыше 500 единиц военной техники участвуют в учениях по проверке боеготовности.

  • Томаты, архивное фото
    Беспроблемные томаты

    Проблем с экспортом азербайджанских томатов в Россию в 2018 году не ожидается – сторонам удалось решить все разногласия в этом вопросе.

  • Армения подписала соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС
    Будем стараться

    Соглашение о партнерстве Армения – ЕС может вступить в силу уже с мая-июня 2018 года – Ереван постарается ратифицировать документ до апреля.

  • Невеста во время церемонии бракосочетания
    Брачные узы

    В Казахстане планируется ввести запрет на совершение религиозных обрядов по заключению брака вне культовых зданий.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Танки Т-72 на репетиции парада к 75-летию Сталинградской битвы
Репетиция парада к 75-летию Сталинградской битвы
Zdob si Zdub feat. Loredana & Лигалайз - БАЛКАНА МАМА
Новый балканский шедевр: как группа Zdob si Zdub объединила три страны
Динамика Браков и разводов в Молдове
Чего в Молдове регистрируется больше - браков или разводов

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться