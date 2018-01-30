Каким будет февраль: точный прогноз погоды в Молдове на ближайшие дни

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КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня на территории всей страны ожидается ясная и солнечная погода, без осадков.

Температура воздуха за сутки будет колебаться от + 2 до + 9 градусов по Цельсию. Ночью температура может опуститься до — 1 градуса.

Сегодня днем геомагнитная обстановка будет относительно спокойной: возможны небольшие геомагнитные возмущения. Атмосферное давление в норме.

В ближайшие дни, 31 января и 1 февраля, по прогнозам, ожидается потепление. Температура воздуха будет колебаться от — 1 до + 8 градусов.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

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При этом возможны небольшие осадки.

Приметы и народные традиции

"Пришла Антонина — зиме половина". В этот день случается тёплая погода, но люди говорили: "Не верь теплу на Антонину — морозно будет", "Обнадёжит Антонина теплом на один день".

Это был своеобразный переломный момент, когда, вроде бы, половина зимы осталась позади, но впереди еще были февральские холода, и, вполне возможно, что крестьянину пришлось бы столкнуться с суровыми буднями, связанными с нехваткой припасов и корма для скота.

Однако люди искренне верили, что зима вскоре закончится, радовались прибавлению светового дня и солнечному свету. Анализировали природные явления, приметы и говорили о том, какой будет погода.