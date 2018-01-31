Солнечно и ясно: точный прогноз погоды в Молдове на 1 и 2 февраля

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КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня на территории всей страны ожидается ясная и солнечная погода, без осадков.

Температура воздуха за сутки будет колебаться от — 3 до + 5 градусов по Цельсию. Ночью температура может опуститься до — 5 градуса.

Сегодня днем возможны небольшие геомагнитные возмущения, при этом атмосферное давление в норме.

В ближайшие дни, 1 и 2 февраля, по прогнозам, ожидается потепление. Температура воздуха днем поднимется до + 9 градусов.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

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При этом возможны небольшие осадки.

Приметы и народные традиции

31 января отмечают Афансьев день.

"Идет Афанасий-ломонос, береги, мужик, свой нос!" — говорится в пословице, потому что именно с этими днями в народе связано ожидание серьезных афанасьевских морозов, которые иногда даже считали лютыми, то есть жестокими, злыми.

Лютым зверем в Древней Руси называли леопарда, истребленного еще при Владимире Мономахе.

Так что эти морозы действительно были страшными — крестьяне, которые ездили с обозами в крупные города, часто обмораживали лица, руки, ноги.