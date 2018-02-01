Точный прогноз погоды в Молдове на 2 и 3 февраля

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КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня на территории всей страны ожидается ясная и солнечная погода, без осадков.

Температура воздуха за сутки будет колебаться от + 1 до + 7 градусов по Цельсию. Ночью температура может опуститься до 0 градусов.

Сегодня днем возможны небольшие геомагнитные возмущения, при этом атмосферное давление в норме.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

В ближайшие дни, 2 и 3 февраля, по прогнозам, ожидается потепление. Температура воздуха днем поднимется до + 9 градусов.

При этом возможны осадки.

Приметы и народные традиции

Народные приметы на 1 февраля — Макарьев день Говорят, что 1 февраля отмечается праздник Святого Макария Весноуказателя.

Именно по погоде на Макария судят о погоде в феврале.

В православной церкви почитают святого Преподобного Макария Великого (Макария Египетского).