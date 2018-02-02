Точный прогноз погоды в Молдове на 2 и 3 февраля

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КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня на территории всей страны ожидается ясная и солнечная погода, без осадков.

Температура воздуха за сутки будет колебаться от — 1 до + 8 градусов по Цельсию. Ночью температура может опуститься до — 2 градусов.

Сегодня днем возможны небольшие геомагнитные возмущения, переходящие в малую геомагнитную бурю. При этом атмосферное давление в норме.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

В ближайшие дни, 3 и 4 февраля, по прогнозам, ожидается потепление. Температура воздуха днем поднимется до + 9 градусов.

При этом возможны осадки.

Приметы и народные традиции

Если в полдень солнечно, значит, весна будет ранней.

Ветреная погода в полдень 2 февраля — лето будет дождливым.

Если утром на небе появилось много облаков, а солнце на закате приобрело багряный оттенок — жди сильных метелей.

Изморозь 2 февраля предвещает ночные заморозки.