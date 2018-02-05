Какой будет погода на этой неделе: точный прогноз на 6 и 7 февраля

Каждый день читайте на нашем сайте точный прогноз погоды, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня на территории всей страны ожидается пасмурная погода, ожидается небольшой снег.

Температура воздуха ночью составит в среднем от минус 2 до плюс 2 градусов по Цельсию. Возможны слабые осадки в виде дождя, а на севере страны — дождя со снегом. Атмосферное давление пониженное.

В ближайшие дни, 6 и 7 февраля, по прогнозам, ожидается понижение температур — днем до +1..+4 градусов, возможны дожди и мокрый снег.

© Sputnik/ Vitaliy Ankov Прогноз погоды на неделю: на Молдову надвигаются снегопады

Со среды, 7 февраля, на всей территории страны ожидаются слабый снег с дождем. Похолодает до —1..+2. В четверг снег усилится, а температурный режим не изменится. В пятницу также вероятны осадки, а столбики термометров покажут —2..+1.

Снегопад в Молдове — советы водителям>>>

В следующую субботу погода кардинально изменится — днем воздух прогреется в среднем до +5..+8.

Приметы и традиции

Именно 5 февраля православная церковь отмечает день мученика Агафангела, а также почитает память великомученика Климента.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Эти два человека в свое время пострадали за веру в Иисуса Христа, претерпели большое количество пыток от язычников, но от истины не отреклись.

Это день обыденных хлопот. Работать 5 февраля не возбранялось. В день Агафия-Полухлебника продолжали считать, сколько еды требуется для скотины, смотрели, что имеется в закромах. Если требовалось, пополняли свои запасы, потому что весной зерно резко вырастало в цене, а как раз в начале февраля можно было купить его выгоднее. Вся семья радовалась, если обнаруживались излишки припасов. Также проводилась проверка зерна, подготовленного для посева. Перебирали семена, избавлялись от зерен, которые оказывались испорченными. Приводили в порядок погребы и хранилища. Вспоминали народные приметы.