Ждать ли снега: точный прогноз на 7 и 8 февраля

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КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня на территории всей страны ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь, переходящий в мокрый снег.

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Температура воздуха за сутки составит в среднем от минус 1 до плюс 3 градусов по Цельсию. Возможны слабые осадки в виде дождя, а на севере страны — дождя со снегом. Атмосферное давление пониженное.

В ближайшие дни, 7 и 8 февраля, по прогнозам, ожидается понижение температур — днем до +1..+2 градусов, возможны дожди и мокрый снег.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Со среды, 7 февраля, на всей территории страны ожидаются слабый снег с дождем. Похолодает до —1..+2. В четверг снег усилится, а температурный режим не изменится. В пятницу также вероятны осадки, а столбики термометров покажут —2..+1.

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В следующую субботу погода кардинально изменится — днем воздух прогреется в среднем до +5..+8.

Приметы и традиции

6 февраля отмечают День Аксиньи-весноуказательницы (Полузимницы, Полухлебницы). Говорят, что в это время продолжается "перелом зимы". В старину говорили, что 6 февраля отмечается "Аксинья-полузимница", а в церкви молятся блаженной Ксении Миласской (Евсевии) — монахине с загадочной и интересной судьбой, которая была предана христианской вере и обладала даром утешать всех страдающих.

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Она была дочерью знатного человека и однажды покинула отчий дом для того чтобы служить Христу. Построила женский монастырь и всю жизнь провела в трудах, добрых делах и молитвах.