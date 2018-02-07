Какой будет погода в Молдове в эти дни: точный прогноз на 8 и 9 февраля

КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня на территории всей страны ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь, переходящий в мокрый снег.
Стало известно, ждать ли в Молдове очередной снежной бури в апреле>>>
Температура воздуха за сутки составит в среднем от минус 2 до плюс 4 градусов по Цельсию. Возможны слабые осадки в виде дождя. Атмосферное давление пониженное, но заметных геомагнитных возмущений не ожидается.
В ближайшие дни, 8 и 9 февраля, по прогнозам, ожидается понижение температур — днем до +1..+2 градусов, возможны дожди и мокрый снег.
В следующую субботу погода кардинально изменится — днем воздух прогреется в среднем до +5..+8.
Приметы и традиции
7 февраля отмечают день святителя Григория Богослова, которого считают одним из прародителей христианства, жившего в III веке нашей эры. В народе говорили, что наступил Григорьев день или пришел Григорий-зимоуказник. Именно по погоде 7 февраля предсказывали погоду в следующем году. Также 7 февраля совершали добрые дела — считалось, что в этот день они обязательно вернутся человеку. Однако важно было делать доброе дело тайком, поскольку Богу все видно, а хвастовство 7 февраля не приветствуется.
Когда кишиневцы получат компенсации за отопление>>>
- Какой будет погода до обеда, таким и будет март.
- По погоде после обеда судили об апреле следующего года
- Снег выпал в день Григория — очередная зима придет нескоро
- Если синицы 7 февраля весело щебечут во дворе — ждите сильных морозов
- Каким является день 7 февраля до полудня, таким март.