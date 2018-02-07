Какой будет погода в Молдове в эти дни: точный прогноз на 8 и 9 февраля

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КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня на территории всей страны ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь, переходящий в мокрый снег.

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Температура воздуха за сутки составит в среднем от минус 2 до плюс 4 градусов по Цельсию. Возможны слабые осадки в виде дождя. Атмосферное давление пониженное, но заметных геомагнитных возмущений не ожидается.

В ближайшие дни, 8 и 9 февраля, по прогнозам, ожидается понижение температур — днем до +1..+2 градусов, возможны дожди и мокрый снег.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

В следующую субботу погода кардинально изменится — днем воздух прогреется в среднем до +5..+8.

Приметы и традиции

7 февраля отмечают день святителя Григория Богослова, которого считают одним из прародителей христианства, жившего в III веке нашей эры. В народе говорили, что наступил Григорьев день или пришел Григорий-зимоуказник. Именно по погоде 7 февраля предсказывали погоду в следующем году. Также 7 февраля совершали добрые дела — считалось, что в этот день они обязательно вернутся человеку. Однако важно было делать доброе дело тайком, поскольку Богу все видно, а хвастовство 7 февраля не приветствуется.

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