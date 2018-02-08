Похолодание и дожди: точный прогноз погоды на 9 и 10 февраля

Сразу два "желтых кода" действует в Молдове: один в связи с метеопаностью, а другой – с гидрологической опасностью

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня на территории всей страны ожидается пасмурная погода, возможны сильные дожди.

Температура воздуха за сутки составит в среднем от плюс 1 до плюс 3 градусов по Цельсию. Атмосферное давление в норме, заметных геомагнитных возмущений не ожидается.

В ближайшие дни, 9 и 10 февраля, по прогнозам, ожидается понижение температур — днем до +1..+2 градусов, возможны дожди и мокрый снег.

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Тем временем Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с резким изменением погоды. Предупреждение будет действовать в четверг, 8 февраля.

Синоптики отмечают, что в связи с перемещением южного циклона вблизи Молдовы 8 февраля характер погоды в республике изменится.

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"Пройдут осадки, днем — сильные (15-20 литров на квадратный метр) в виде дождя, на севере — в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега на проводах и ветвях деревьев. Усилится восточный ветер порывами 15-20 м/c", — сообщили метеорологи.

В Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с разрушением ледяного покрова.

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"В связи с потеплением, на реках и водоемах республики 30 января — 9 февраля ожидается разрушение ледяного покрова. Лед будет пропитан водой, рыхлый и выходить на лед опасно. Обращаем внимание на это родителей несовершеннолетних детей и любителей зимней рыбной ловли", — добавили в метеослужбе.

Приметы и традиции

8 февраля считается очень таинственной датой в народном календаре. Говорили, что в этот день умершие родственники тоскуют по своим близким, оставшимся в мире живых. И считалось, что именно сейчас они посещают свои дома, если люди забыли о них, не приходят на кладбище, не поминают молитвой. Поэтому, специально 8 февраля проводились различные обряды, которые были призваны успокоить души умерших, удержать их в загробном мире. Были у этого дня и свои приметы, которые отслеживались.