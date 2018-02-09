Какими будут выходные: точный прогноз погоды на 10 и 11 февраля

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КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня на территории всей страны ожидается пасмурная погода, возможен мокрый снег.

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Температура воздуха за сутки составит в среднем от минус 1 до плюс 3 градусов по Цельсию. Возможны слабые осадки в виде мокрого снега. Атмосферное давление пониженное, возможны небольшие геомагнитные возмущения, переходящие в слабую геомагнитную бурю.

В ближайшие дни, 10 и 11 февраля, по прогнозам, ожидается от — 1 до + 3 градусов, возможен мокрый снег.

Приметы и традиции

9 февраля почитают память Иоанна Златоуста, который также известен как архиепископ Константинопольский и является одним из самых почитаемых святых в православии.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Известно, что греческий священник повлиял на становление христианства и развитие его в России. Также прославился добрыми делами. В старину Иоанну Златоусту молились о прибавлении разума, помощи в духовном развитии, поиске себя, о благополучии в семейных отношениях. Продолжают делать это и по сей день. Также считали, что Иоанн Златоуст — заступник людей, которые пребывают в отчаянии.

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Что касается народных обрядов и традиций, распространенных в день 9 февраля, то большое внимание уделялось русской печи, которая считалась символом домашнего уюта и центром дома. Считали, что огонь в печи заменяет солнце, которое в зимние дни редко появляется на небе. Анализировали погодные явления в этот день и пытались по приметам предугадать, какой погода будет в следующие дни и месяцы.