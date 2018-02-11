Точный прогноз погоды в Молдове на 12 и 13 февраля

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КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня в республике будет пасмурно, атмосферное давление в норме.

Температура воздуха на севере страны колеблется от 0 до +1 градуса, в центре от +2 до +4, а на юге страны столбик термометра поднимется до +5 градусов. В ночные часы в северных районах температура опустится до — 5, в центре будет от — 4 до — 2, на юге 0 градусов.

В понедельник ожидается слабый снег, температура воздуха днем будет +3 градуса, ночью — 3. Во вторник ожидается переменная облачность без осадков. Температура днем опустится до 0 градусов, ночью будет — 2.

В первые дни недели будет ветрено. 12 февраля — ветер северный, его порывы достигнут 2-7 метров в секунду. 13 февраля ожидается северо-западный ветер с такой же силой порывов. Также будет повышенное атмосферное давление.

Народные приметы и традиции

Сегодня, День Лаврентия. На Лаврентия ведьмы на полях "заломы" устраивают. На Руси, дабы отпугнуть нечисть, по углам поля втыкали чертополох. Февраль переменчив в этот день: "и теплом приласкает, и морозом отдубасит".

В понедельник, 12 февраля, начинается масленица. Также это День трёх святителей — Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

В старину было народное поверье: «На трёх святителей нельзя прясть», оттого называют этот день ещё и "днём трёх святителей-непрядильщиков.Еще некоторые приметы: Если ветер понёсся — к сырому году.

Коли деревья покрылись инеем, значит, быть теплу.Если подул ветер с севера, а туч нет — быть большим холодам.

Тринадцатого февраля — Никита Коник, день памяти Никиты Новгородского.

Издавна в этот день крестьяне молились об избавлении от пожаров и молний, «ибо он пожар града молитвами своими угаси и она много чудес творяще». Также Никита мог предотвратить и засуху.