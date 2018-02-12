Точный прогноз погоды в Молдове на 13 и 14 февраля

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КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня в республике будет пасмурно.

Днем без осадков, однако вечером возможен небольшой снег. Атмосферное давление в норме.

Температура воздуха на севере страны будет колебаться от — 1 до +1 С, в центре до + 2, а на юге страны столбик термометра поднимется до +4 градусов. В ночные часы в северных районах температура опустится до — 3, в центре будет от — 4 до — 2, на юге 0 градусов.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Во вторник ожидается переменная облачность без осадков. Температура днем опустится до 0 градусов, ночью будет — 2.

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В среду будет ветрено, ветер северный, его порывы достигнут 2-7 метров в секунду. Также будет повышенное атмосферное давление.

Народные приметы и традиции

В народе говорили, что на Василия, 12 февраля, звери в лесу отмечают свадьбы, дерутся друг с другом, чтобы определить, что станет "женихом" для избранницы из стаи. Именно поэтому, старались в этот день в лес не ходить, чтобы не попасться на глаза злым животным.

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Тем более что санный путь становился более трудным — начинали появляться проталины на тропинках.

В день 12 февраля позволялось есть мясо. Хозяйки подавали на стол блюда из дикой птицы и зверей.

Дичь готовили с разными начинками, красиво ее украшали. А вот, на охоту 12 февраля нельзя ходить.