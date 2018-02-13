Погода в Молдове: точный прогноз на 14 и 15 февраля

Каких сюрпризов ждать от погоды в ближайшие дни, а также народные приметы и традиции - все это читайте на нашем сайте

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня в республике ожидается пасмурная погода. Возможен небольшой снег.

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Так, на севере ночью будет —2, —5 градусов, в центре – от —1 до —4, а на юге – от 0 до —3. Днем в различных районах столбик термометра покажет от 0 до +5 градусов по Цельсию.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Атмосферное давление будет нормальным. Ожидается северо-западный ветер. Его порывы достигнут 1-6 метров в секунду.

Следующие два дня будут несколько холоднее, но без осадков. Ночью ожидается —1, —7, а днем – от —3 до +3 градусов по Цельсию.

Праздники и народные приметы

В этот день молились Святому Никите, который защищает людей от молний и пожаров. 13 февраля православная церковь отмечает день памяти святого Никиты или епископа Новгородского. Он считается одним из самых известных русских святителей, который не только проповедовал христианство, но и сам жил скромно, постоянно молился об окружающих, совершал большое количество добрых дел. Был причислен к лику святых в 1547 году.

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Интересно, что в крестьянстве праздник отмечали по-разному, ведь в древности на Руси все равно прослеживались какие-то черты язычества, несмотря на то, что многие верили в Бога. Существовало даже такое явление, как двоеверие. Никиту Новгородского именно по этой причине считали не только святым, но и покровителем огня. Молились ему о защите от шаровых молний.