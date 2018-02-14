Каким будет конец недели: точный прогноз погоды на 15 и 16 февраля

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КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня в республике ожидается пасмурная погода. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 3 до плюс 3 градусов. Возможен небольшой снег.

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Атмосферное давление будет нормальным, однако в течение дня возможны небольшие геомагнитные возмущения, переходящие в слабые геомагнитные бури. Ожидается северо-западный ветер. Его порывы будут достигать до 3 метров в секунду.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Следующие два дня будут несколько холоднее, температура воздуха будет колебаться от — 6 С до + 3. Ночью ожидается —3, —5, а днем – от —3 до +3 градусов по Цельсию.

Праздники и народные приметы

Говорят, что наступил Трифон-мороз или Трифон-перезимник. Святого Трифона считали покровителем людей, защищающим их от домашних грызунов, в частности, от мышей. Именно в день Трифона празднуется большое количество свадеб, потому что впереди — Великий пост. Поэтому Трифона также считали покровителем супругов и семьи.

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Кроме того, нельзя упомянуть о том, что день 14 февраля известен как праздник влюбленных. Святой Валентин широко известен в католической церкви и по иронии судьбы точно так же как и Святой Трифон, покровительствует любящим людям. По традиции 14 февраля признаются в любви, дарят подарки, проводят время со вторыми половинками.