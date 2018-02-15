Морозно и снежно: точный прогноз погоды в Молдове на 16 и 17 февраля

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КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня в республике ожидается пасмурная погода. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 3 до плюс 3 градусов. Возможен небольшой снег.

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Ожидается северо-западный ветер. Его порывы будут достигать до 3 метров в секунду.

Атмосферное давление будет нормальным, однако в течение дня возможны небольшие геомагнитные возмущения, переходящие в слабые геомагнитные бури.

Следующие два дня будут несколько холоднее, температура воздуха будет колебаться от — 6 С до + 3.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Ночью ожидается —3, —5, а днем – от —3 до +3 градусов по Цельсию.

Праздники и народные приметы

Именно 15 февраля верующие отмечают великий праздник Сретения Господнего. В Священном Писании сказано, что когда Иисусу исполнилось 40 дней, родители Иосиф и Мария отнесли его в храм, чтобы посвятить Богу. Тогда в Иерусалиме проживал старец Симеон, который знал, что будет жить до тех пор, пока не увидит Спасителя. 300 лет ждал старец встречи с Иисусом, вел благочестивую и скромную жизнь. В тот день Симеон пришел в храм и увидел, что пророчество сбывается. Он взял Иисуса на руки, а затем отдал его родителям и умер.

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В народе существует множество народных примет, верований и традиций, посвященных именно Сретению. 15 февраля — время первого ощущения весны — она чувствовалась в воздухе.