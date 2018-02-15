Как нужно ездить в снегопад, чтобы уберечь себя и автомобиль

В связи с ростом количества ДТП в Кишиневе, полиция решила дать водителям несколько актуальных советов по правилам безопасного вождения авто во время снегопада.

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Когда начинаются снегопады у водителей авто появляется масса серьезных поводов для беспокойства.

Трассы Кишинева превращаются в одну единую пробку, помимо этого у автомобилистов появляется огромное количество проблем как технического, так и психологического свойства.

В Молдове 15 февраля действует "желтый код" метеоопасности в связи с сильными осадками.

По данным Госгидрометеослужбы, на севере и в центре страны ожидается снег (до 15-20 литров на квадратный метр, а местами 20-25 литров на квадратный метр).

Метеорологи предупредили о снежных заносах и возможности налипания мокрого снега на проводах и ветвях деревьев.

В связи с непогодой полиция советует автолюбителям следующее:

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Водитe авто аккуратно, сохраняйте небольшую скорость.

Тормозите вовремя.

Проверьте уровень топлива, масла, антифриза, жидкости для ветрового стекла и систему отопления.

Почистите фары и систему клаксона.

Перед отправлением включите фары и не выключайте их на протяжении всего пути следования.

Держите в багажнике лопату и песок, а в салоне — воду, теплую одежду, полностью заряженный мобильный телефон, лекарства.

Об изменениях погоды информируйте других водителей по телефону, в соцсетях и т.д.

Не забывайте о цветах светофора.