Погода в Молдове: точный прогноз на 17 и 18 февраля

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КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня в республике ожидается переменная облачность, пройдет по территории всей страны снег. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 1 до плюс 3 градусов.

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Ожидается западный ветер. Его порывы будут достигать до 2 метров в секунду.

В течение дня возможна слабая геомагнитная буря, поэтому сегодня всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют принимать назначенные специалистами препараты.

Следующие два дня — 17 и 18 февраля — температура воздуха будет колебаться от минус 2 градусов до плюс 3 градусов по Цельсию.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Праздники и народные приметы

Говорят, что на Симеона домовой лошадей седлает. Очень важно выполнять работу по дому в этот день.

Ранее крестьяне чинили сбруи, проверяли состояние инвентаря. В русской православной церкви 16 февраля вспоминают жизнь и деяния святого Симеона Богоприимца и святой Анны пророчицы.

Последняя находилась в иерусалимском храме, когда в него пришли Мария и Иосиф с маленьким Иисусом. Именно Анна узнала Иисуса и поведала всем о том, кто находится в храме. Что касается Симеона, то этот старец прожил 300 лет, прежде чем получил возможность встретиться со Спасителем. Согласно Божьему завету, после этого он мог умереть. Так и произошло: Симеон подержал Иисуса на руках, отдал младенца родителям и испустил дух.