Погода в Молдове: каким будет начало наступившей недели

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КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня в республике в утренние часы ожидается переменная облачность, а днем будет солнечно. Без осадков. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 1 до плюс 3 градусов.

Ожидается западный ветер. Его порывы будут достигать до 2 метров в секунду.

В течение дня возможна слабая геомагнитная буря, поэтому сегодня всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют принимать назначенные специалистами препараты.

Следующие два дня — 20 и 21 февраля — температура воздуха будет колебаться от минус 2 градусов до плюс 3 градусов по Цельсию. Без осадков.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Праздники и народные приметы

Великий пост — самый строгий и продолжительный из всех четырех многодневных постов, установленных Православной церковью, начнется 19 февраля, после Прощенного воскресения.

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В Великий пост люди очищают себя молитвой, постом и покаянием, чтобы с чистой душой и телом встретить Светлое Воскресение Христово.

Поэтому Великий пост — первый из многодневных постов в году, цель которого добиться внутренних качественных изменений, это не просто отказ от пищи скоромной, но и от пагубных страстей и греховных мыслей.