На Молдову надвигаются морозы: точный прогноз на 21 и 22 февраля

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КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня в республике переменная облачность, утром — пасмурная погода, днем возможны прояснения. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 6 до плюс 3 градусов. Без осадков.

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Ожидается северный ветер. Его порывы будут достигать до 3 метров в секунду.

Атмосферное давление будет нормальным, однако в течение дня возможны небольшие геомагнитные возмущения, переходящие в слабые геомагнитные бури.

Следующие два дня будут несколько холоднее, температура воздуха будет колебаться от — 6 С до + 3.

Ночью ожидается —3, —5, а днем – от —3 до +3 градусов по Цельсию.

Праздники и народные приметы

20 февраля в православной церкви отмечается день памяти преподобного Луки Елландского. Помимо этого, обычно этот день приходится на Неделю о блудном сыне (вторую неделю, предшествующую Великому посту). Дата эта считается особенной по той причине, что в храмах именно в это время вспоминают одну из притч, рассказанных Иисусом Христом своим ученикам. 20 февраля люди старались не совершать плохих поступков, раскаиваться в грехах и делать только добрые дела.

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Анализировали собственные мысли и действия, думали о том, как стать лучше, избавиться от недостатков. Можно сказать, что 20 февраля — день своеобразного духовного очищения.