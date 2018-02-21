Каким будет конец недели: точный прогноз погоды на 22 и 23 февраля

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КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня в республике ожидается переменная облачность, утром ожидается ясная погода, а днем возможна переменная облачность. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 3 до плюс 3 градусов. Без осадков.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

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Ожидается северный ветер. Его порывы будут достигать до 2 метров в секунду.

Атмосферное давление будет повышенным, в течение дня возможны небольшие геомагнитные возмущения, переходящие в слабые геомагнитные бури.

Следующие два дня — 22 и 23 февраля — температура воздуха будет колебаться от — 2 С до + 3, в пятницу возможен снег.

Праздники и народные приметы

В православной церкви почитают в этот день память святого Захария Серповидца. Пророк получил такое прозвище, поскольку в одном из сновидений увидел большой серп, парящий в воздухе, который оказался на самом деле свитком с написанными откровениями от Господа.

Что касается народных традиций, которые связаны с 21 февраля, то крестьяне обычно готовились к полевым работам, осматривали инвентарь и выясняли, не нужно ли что-то починить или заменить. Особенно важное внимание 21 февраля уделялось осмотру серпов.