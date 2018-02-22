11:34 22 Февраля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-2°C
Прямой эфир
Поиск
Кишинев

Погода в Молдове: точный прогноз на 23 и 24 февраля

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (363)
25420

Каждый день на нашем сайте читайте точный прогноз погоды, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня в республике ожидается переменная облачность. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 3 до плюс 4 градусов. Возможны осадки в виде снега. 

Метеочувствительность: что это такое и как с ней бороться
© Sputnik/
У природы нет плохой погоды, или что такое метеочувствительность

Прогноз астрономов: к 2050 году Солнце станет более холодным и тусклым>>>

Ожидается северный ветер. Его порывы будут достигать до 2 метров в секунду.

Атмосферное давление будет повышенным, в течение дня возможны небольшие геомагнитные возмущения, переходящие в слабые геомагнитные бури.

Следующие два дня — 23 и 24 февраля — температура воздуха будет колебаться от — 2 С до + 3, в пятницу возможен снег. 

Праздники и народные приметы 

В православной церкви 22 февраля отмечается день памяти святых Панкратия и Никиты. В народе этот день был посвящен обычным предвесенним хлопотам. Даже называли этот день не иначе, как "Панкратий-лапотник", потому что крестьяне плели лапти из лыка и льна. Отнимала эта работа много времени и сил. Кстати, плетением лаптей занимались исключительно мужчины. Многие из них плели большое количество лаптей для продажи. Эта обувь очень быстро изнашивалась, и часто уходило по 2 пары лаптей в неделю у одного человека. Так что, обеспечение обувью всей семьи на весну и лето было достаточно сложной задачей. И решать ее начинали именно в день 22 февраля, когда до весны было еще далеко, но погода уже налаживалась. Кстати, сегодня, 22 февраля, конечно, лапти не плетут, но считается, что в этот день можно отнести обувь в починку, проверить ее состояние или купить новую.

Великий пост 2018
© Sputnik/ Вадим Русу
Великий пост 2018
Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (363)

По теме

Опасная погода: как себя вести во время желтого кода
Теги:
прогноз погоды, погода, Молдова, Кишинев, Прогноз погоды, Погодные предупреждения, Погодная статистика, Общество, Погодные аномалии
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Банк Латвии
    И здесь "русский след"

    В скандале вокруг задержания президента Банка Латвии Илмарса Римшевичса появляются новые версии – без "русского следа" не обошлось.

  • Пустынная улица в Литве, архивное фото
    Пустыня Литва

    Литовская провинция обречена на вымирание, а единственным центром развития останется Вильнюс, считает бывший министр экономики страны.

  • Сотрудница больницы
    Некому лечить

    Чтобы как-то компенсировать катастрофический отток местных врачей Эстония решила привлечь докторов из соседней Латвии.

  • Доллары США
    Евробонды берем!

    Беларусь начала размещение еврооблигаций в США и Великобритании – сколько республика намерена получить с их реализации?

  • Авиафорум в Билтморе
    Летать охота

    Представители ведущих аэропортов России рассказали о перспективах развития авиасообщения между российскими и грузинскими городами.

  • Открытие школы русского балета
    Балетный Сухум

    Международная сеть детских хореографических школ "Русский балет" открыла первый официальный филиал в столице Абхазии.

  • Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе VI съезда Партии Ени Азербайджан. Баку, 8 февраля 2018 года
    Подписались

    Партия "Ени Азербайджан" завершила сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Ильхама Алиева – Sputnik узнал, сколько граждан республики подписались.

  • Заседание Национального собрания РА. Эдуард Шармазанов
    Армянский кандидат

    Правящая Республиканская партия Армении на этой неделе представит парламенту Армена Саркисяна как кандидата на должность президента страны.

  • Архивное фото Андрея и Алисы Аршавиных
    Ультиматум Аршавина

    Sputnik Казахстан поговорил с Ольгой Семеновой, из-за заявления которой в отношении жены Андрея Аршавина казахстанская полиция начала расследование.

  • Архивное фото депутата ЖК Дамирбека Асылбек уулу
    Чей гражданин?

    Казахстанский МИД уверяет, что арестованный в республике кыргызский депутат парламента имеет гражданство Казахстана.

  • Иностранные рабочие возвращаются к работе после обеденного перерыва
    Карта мигранта

    Электронную карту мигранта предлагают ввести в Москве – что она из себя представляет, и для чего нужна – в материале Sputnik Таджикистан.

  • Туристы прогуливаются в Самарканде, Узбекистан
    Говорите, ну!

    В Узбекистане появятся симкарты для туристов, в результате связь для путешественников станет удобной альтернативой дорогостоящему роумингу.

  • Урузмаг Джагаев
    Как украсть миллион

    Генпрокурор Южной Осетии раскрыл подробности дела бывшего министра связи республики, обвиняемого в многомиллионных махинациях.

  • Банк Латвии
    И здесь "русский след"

    В скандале вокруг задержания президента Банка Латвии Илмарса Римшевичса появляются новые версии – без "русского следа" не обошлось.

  • Пустынная улица в Литве, архивное фото
    Пустыня Литва

    Литовская провинция обречена на вымирание, а единственным центром развития останется Вильнюс, считает бывший министр экономики страны.

Новости

Все новости
Все новости




Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

ExpoVin Moldova - 2018
EXPOVIN MOLDOVA-2018: как проходило открытие выставки
Тактические учения с примененим комплексов С-300 в Ростовской области
Тактические учения с примененим комплексов С-300 в Ростовской области
Всемирное антидопинговое агентство
Охота на допинг: кто, зачем и почему

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться