Погода в Молдове: точный прогноз на 23 и 24 февраля

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КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня в республике ожидается переменная облачность. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 3 до плюс 4 градусов. Возможны осадки в виде снега.

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Ожидается северный ветер. Его порывы будут достигать до 2 метров в секунду.

Атмосферное давление будет повышенным, в течение дня возможны небольшие геомагнитные возмущения, переходящие в слабые геомагнитные бури.

Следующие два дня — 23 и 24 февраля — температура воздуха будет колебаться от — 2 С до + 3, в пятницу возможен снег.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 22 февраля отмечается день памяти святых Панкратия и Никиты. В народе этот день был посвящен обычным предвесенним хлопотам. Даже называли этот день не иначе, как "Панкратий-лапотник", потому что крестьяне плели лапти из лыка и льна. Отнимала эта работа много времени и сил. Кстати, плетением лаптей занимались исключительно мужчины. Многие из них плели большое количество лаптей для продажи. Эта обувь очень быстро изнашивалась, и часто уходило по 2 пары лаптей в неделю у одного человека. Так что, обеспечение обувью всей семьи на весну и лето было достаточно сложной задачей. И решать ее начинали именно в день 22 февраля, когда до весны было еще далеко, но погода уже налаживалась. Кстати, сегодня, 22 февраля, конечно, лапти не плетут, но считается, что в этот день можно отнести обувь в починку, проверить ее состояние или купить новую.