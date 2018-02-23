Какими будут выходные: точный прогноз на 24 и 25 февраля

Каждый день на нашем сайте читайте точный прогноз погоды, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня в республике ожидается переменная облачность, будет пасмурно.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 1 до плюс 2 градусов.

Возможны в течение дня осадки в виде снега.

Прогноз астрономов: к 2050 году Солнце станет более холодным и тусклым>>>

Ожидается северно-западный ветер. Его порывы будут достигать до 2 метров в секунду.

Атмосферное давление будет повышенным, в течение дня возможны небольшие геомагнитные возмущения, переходящие в слабые геомагнитные бури, поэтому всем, кто страдает метеочувствительностью, врачи рекомендуют принимать назначенные специалистами препараты.

Следующие два дня — 24 и 25 февраля — резко похолодает, температура воздуха будет колебаться от — 6 С до — 10 градусов, в выходные возможен снег.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Праздники и народные приметы

День защитника Отечества — праздник, отмечаемый ежегодно 23 февраля — в России, в Белоруссии, Киргизии, Таджикистане.

За свою историю праздник не раз менял название. Но, что любопытно и мало, кто об этом знает, изначально этот праздник был женским.

Что касается церковного календаря, в православии 23 февраля отмечается память святых Прохора и Харлампия.

С каждым днем чувствуется приближение весны. Вкушать блюда из рыбы разрешается, несмотря на то, что этот день выпадает на пост. В народе говорили, что 23 февраля нужно обязательно помолиться святому Харлампию, чтобы получить защиту от гибели без покаяния — это считалось самой страшной смертью для православного христианина, поскольку только раскаявшаяся душа может попасть в Рай.