Прогноз погоды: весны в Молдове не будет

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КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 24 февраля, на территории всей страны ожидается облачная погода, вероятность осадков составляет 80%.

© Sputnik / Miroslav Rotari Весна идет в Молдову - в Кишиневе снова продают мэрцишоры 18

Температурный режим

По данным синоптиков, в ближайшие дни начнется похолодание. В Молдове наступление календарной весны не совпадет с погодой.

Максимальная температура воздуха в воскресенье, 25 февраля, составит — 4 С в Кишиневе и — 3 С на юге.

В воскресенье, 25 февраля, на севере температура воздуха составит днем —6 —4 С днем, а ночью —10 С.

В центре республики ожидается от —5 до —4 С в дневные часы и —9 —10 С — ночью.

На юге температура составит 0 градусов днем и —7 —9 С в ночные часы.

Атмосферное давление в норме — 760 мм.рт.ст.

Праздники

24 февраля — это День независимости Эстонии и День флага Мексики.

Народные приметы на 24 февраля

24 февраля — это Великий Велесов день. Считается серединой зимы.

Вся природа все еще пребывает в ледяном сне.

И только одинокий Велес Коровин, наигрывая в свою волшебную дудочку, ходит-бродит по городам и весям, не давая загрустить людям.