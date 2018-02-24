Прогноз погоды: весны в Молдове не будет

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 24 февраля, на территории всей страны ожидается облачная погода, вероятность осадков составляет 80%.
Температурный режим
По данным синоптиков, в ближайшие дни начнется похолодание. В Молдове наступление календарной весны не совпадет с погодой.
Максимальная температура воздуха в воскресенье, 25 февраля, составит — 4 С в Кишиневе и — 3 С на юге.
В воскресенье, 25 февраля, на севере температура воздуха составит днем —6 —4 С днем, а ночью —10 С.
В центре республики ожидается от —5 до —4 С в дневные часы и —9 —10 С — ночью.
На юге температура составит 0 градусов днем и —7 —9 С в ночные часы.
Атмосферное давление в норме — 760 мм.рт.ст.
Праздники
24 февраля — это День независимости Эстонии и День флага Мексики.
Народные приметы на 24 февраля
24 февраля — это Великий Велесов день. Считается серединой зимы.
Вся природа все еще пребывает в ледяном сне.
И только одинокий Велес Коровин, наигрывая в свою волшебную дудочку, ходит-бродит по городам и весям, не давая загрустить людям.