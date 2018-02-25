В Молдову идут лютые морозы - запасаемся едой и спичками

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КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 25 февраля, на территории всей страны ожидается облачная погода, вероятность осадков составляет 80%.

Температурный режим

По данным синоптиков, в ближайшие дни начнется похолодание, причем морозы настолько окрепнут, что прогнозируется до минус 20 градусов. Таким образом, в Молдове наступление календарной весны не совпадет с погодой.

© Sputnik/ Мария Никитич Прогноз погоды: весны в Молдове не будет

Максимальная температура воздуха в воскресенье, 25 февраля, составит — 4 С в Кишиневе и — 3 С на юге.

В воскресенье, 25 февраля, на севере температура воздуха составит днем —6 —4 С днем, а ночью —10 С.

В центре республики ожидается от —5 до —4 С в дневные часы и —9 —10 С — ночью.

На юге температура составит 0 градусов днем и —7 —9 С в ночные часы.

Атмосферное давление в норме — 760 мм.рт.ст.

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В понедельник будет до минус 15 градусов, а в среду — до минус 20 градусов.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

В такую погоду синоптики не рекомендуют выходить на улицу без лишней надобности — лучше запастись едой, спичками и всем необходимым, чтобы не подвергать свое здоровье лишнему риску.

Народные приметы

В православной церкви 25 февраля почитают память святых Алексия и Мелетия. В народе 25 февраля называли "рыбным днем", поскольку на ужин было принято готовить пироги-расстегаи с начинкой из рыбы. Помимо этого, многочисленные приметы в этот день были призваны подсказать рыболовам, когда ожидать хорошего клева и удачу.

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Для хозяек на Руси 25 февраля — особенный день. Верили, что если пряжу положить на снег, подержать ее на морозе, то работа будет спориться, а вещи, сшитые из такой пряжи, прослужат своим владельцам намного дольше. Кроме того, в старину знахари старались именно 25 февраля лечить испуг. Считалось, если человек испугался очень сильно, то исцелять его необходимо особым образом, иначе он впоследствии заболеет. Для лечения испуга применяли магические ритуалы и заговоры.