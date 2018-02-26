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Девушка позирует во время снегопада

Мороз крепчает: точный прогноз на 27 и 28 февраля

© Sputnik/ Maksim Blinov
Погода
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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (383)
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КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня в республике ожидается переменная облачность.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 7 до минус 10 градусов.

Возможны в течение дня осадки в виде снега. 

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Ожидается северно-западный ветер. Его порывы будут достигать до 2 метров в секунду.

Атмосферное давление будет повышенным, в течение дня возможны небольшие геомагнитные возмущения, переходящие в слабые геомагнитные бури, поэтому всем, кто страдает метеочувствительностью, врачи рекомендуют принимать назначенные специалистами препараты. 

Следующие два дня — 27 и 28 февраля — резко похолодает, температура воздуха будет колебаться от — 7 С до — 10 градусов, возможен снег. 

Праздники и народные приметы 

Примечают погодные явления и стараются понять, чего ждать в самое ближайшее время, стоит ли пополнять запасы. 

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Большинство примет 26 февраля имеет практическое значение: можно предсказать не только погоду, но также ход земледельческих работ, понять, какие необдуманные действий лучше не совершать.

В православной церкви 26 февраля — день святого Мартына, которому молятся об усмирении блудных страстей, защите от искушений и плотских соблазнов. Кроме того, в этот день свои именины отмечают Иван, Светлана, Ирина, Василий, Владимир, Гавриил, Зоя, Николай, Павел. Принято было 26 февраля ночью делать заговор на звезды, чтобы уберечь себя и своих близких от сглаза и болезней.

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Кстати, с этой же целью молились Святой Светлане (Фотинье). Принято было именно 26 февраля поминать умерших. Отправлялись 26 февраля на кладбища, посещали могилы или церковь, ставили свечки за упокой, подавали милостыню нищим.

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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (383)

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Теги:
погода в Кишиневе, прогноз, Молдова, Кишинев, Прогноз погоды, Погодные предупреждения, Погодная статистика, Погодные аномалии
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