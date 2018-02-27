Молдову ждет самая холодная ночь: точный прогноз на 28 февраля

Каждый день на нашем сайте читайте точный прогноз погоды, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 27 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня в республике ожидается переменная облачность.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 7 до минус 18 градусов. Ожидается одна из самых холодных ночей этой зимы — до минус 20 градусов.

Возможны в течение дня осадки в виде снега.

Прогноз астрономов: к 2050 году Солнце станет более холодным и тусклым>>>

Ожидается северно-западный ветер. Его порывы будут достигать до 2 метров в секунду.

Атмосферное давление будет повышенным, в течение дня возможны небольшие геомагнитные возмущения, переходящие в слабые геомагнитные бури, поэтому всем, кто страдает метеочувствительностью, врачи рекомендуют принимать назначенные специалистами препараты.

Следующие два дня — 28 февраля и 1 марта — опять похолодает, температура воздуха будет колебаться от — 10 С до — 20 градусов, возможен снег.

Праздники и народные приметы

День Кирилла. Говорят, что Кирилл — указчик летней погоды.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Старались удержать снег на грядках. Для этого выходили на огороды и утаптывали его. Крестьяне считали, что почва в таком случае будет более плодородной. Что касается работ в огороде, то в основном этим занимались женщины — они же и утаптывали землю, иногда привлекая к работе детей.

В Молдову идут лютые морозы — запасаемся едой и спичками>>>

Говорили, что сны в ночь на 27 февраля являются вещими.

пример, тарелка и горшок снятся к неудаче в крупных делах, рыба — к неожиданным вестям, кладбище — к долгой и счастливой жизни, часы — к временным трудностям, письмо — к расставанию с близким человеком, разговор по телефону — к неправдивым слухам, ребенок на руках — к стабильности и покою. Погоня 27 февраля снится к судебному разбирательству, а сумка сулит разорение.