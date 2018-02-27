Кишинев замело снегом: город стоит в пробках

Министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновски провел встречу замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер, в ходе которой стороны обсудили двусторонние отношения между республикой и Североатлантическим альянсом.

Президент Молдовы высказался по поводу членства страны в Евросоюзе: молдавский лидер считает, что ни Брюссель, ни сама республика к этому не готовы.