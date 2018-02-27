Кишинев замело снегом: город стоит в пробках

КИШИНЕВ, 27 фев — Sputnik. На Молдову обрушилась метель.
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Также сегодня в столице с официальным визитом находится премьер-министр Румынии. Дорожная полиция сообщает, что движение на некоторых улицах будет ограничено.
— ул. Бэнулеску-Бодони — Букурешть — Мария Чеботарь — 31 августа 1989;
— Штефан чел Маре — Бэнулеску-Бодони — Вероника микле — А. Пушкин;
— Штефан чел Маре — Чуфля (здание Академии наук Молдовы)
— ул. Буребиста — Дачия (Институт матери и ребенка).
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