Кошмарное утро в Молдове: в последующие дни будет еще хуже

Метель, которая обрушилась на Молдову этим утром, принесла головную боль водителям в столице – Кишинев буквально "встал" в пробках.

КИШИНЕВ, 27 фев — Spunik. В Молдове продолжает действовать "желтый код" метеоопасности в связи с резким изменением погоды — на страну обрушились сильные морозы. Вместе холодами в республику пришел и снег. Такая погода, по прогнозам синоптиков, сохранится и в ближайшие дни.

© Photo: Личный архив Светланы Шаховой Шахова: на Молдову надвигается арктический холод

Метеорологи ожидают, что в среду в Молдове установится холодная погода без снега, а с четверга морозы укрепятся, и опять пойдет снег.

Весна отменяется: синоптики обещают крепкие морозы в Молдове>>>

В мэрии Кишинева состоялось заседание муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям. В частности, была представлена информация о подаче воды, электричества, газа и теплоэнергии в городе, а также о работе учебных заведений, больниц и Центра размещения и ориентации для лиц без места жительства.

"Представители ответственных управлений доложили, что все ведомства и учреждения работают в нормальном режиме. Общественный транспорт ходит согласно установленному на рабочий день расписанию. Утром на линию вышли 302 троллейбуса и 97 автобусов", — сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

Там также сообщили, что улицы с крутым подъемом и спуском — Ганя, Тимиш, Поштей, Вадул-луй-Водская, Парис, Подул-Ыналт, Кэушень и первый Заводской переулок на время снегопада закрыты, несмотря на то, что спецтехника работает над их расчисткой.

Столица встала в пробках из-за снегопада. Водители с осторожностью передвигаются по городу.

Ситуация на дорогах в республике на данный момент такова. Как сообщают в Национальном инспекторате по патрулированию, пока заблокированных в результате непогоды дорог нет.

"Национальный инспекторат по патрулированию отмечает, если вы оказались в ситуации риска, обратитесь к ближайшему патрульному посту или позвоните в 902", — сообщили в полиции.