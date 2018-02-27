Снегопад в Молдове: парализованы дороги, погранпункты и школы

КИШИНЕВ, 27 фев — Sputnik. В связи со снегопадами и поломкой транспорта во вторник в шести районах Молдовы отменили курсирование восьми маршрутов школьных автобусов.
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Поэтому 201 ученик в этот день не попал на занятия.
По данным пресс-службы Министерства образования, культуры и исследований, отменены маршруты школьных автобусов:
— между селами Южное и Бурлэчень, Спикоаса и Бурлаку Кагульского района;
— между селами Крэчун и Тартаул Кантемирского района;
— между селами Сэрата Мерешень и Сэрата Галбенэ Хынчештского района;
— между селом Похорничень Оргеевского района и Оргеевом;
— между селами Бурлэчень, Саклия и Чумай Тараклийского района;
— между селами Пояна, Мирчешть, Богений Векь, Изворень и Богений Ной Унгенского района.
Также, по данным Таможенной службы Молдовы, во вторник в связи с непогодой временно не работает КПП "Вулкэнешть", так как трасса со стороны Украины занесена снегом. Тех, кто намеревался пересечь границу через этот пункт, рекомендуют держать путь к КПП "Мирное".
Также с понедельника не действует паромные переправы через границу близ Сорок и Косэуць. Поэтому тем, кто путешествует между Молдовой и Украиной в этих местах, советуют ехать через Атаки.