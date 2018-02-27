Снегопад в Молдове: парализованы дороги, погранпункты и школы

Узнайте, какие школы во вторник временно не досчитались учеников, какие пограничные пункты прекратили свою работу, и какие трассы занесены снегом.

КИШИНЕВ, 27 фев — Sputnik. В связи со снегопадами и поломкой транспорта во вторник в шести районах Молдовы отменили курсирование восьми маршрутов школьных автобусов.

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Поэтому 201 ученик в этот день не попал на занятия.

© Sputnik/ Мария Никитич Кишинев замело снегом: город стоит в пробках

По данным пресс-службы Министерства образования, культуры и исследований, отменены маршруты школьных автобусов:

— между селами Южное и Бурлэчень, Спикоаса и Бурлаку Кагульского района;

— между селами Крэчун и Тартаул Кантемирского района;

— между селами Сэрата Мерешень и Сэрата Галбенэ Хынчештского района;

— между селом Похорничень Оргеевского района и Оргеевом;

— между селами Бурлэчень, Саклия и Чумай Тараклийского района;

— между селами Пояна, Мирчешть, Богений Векь, Изворень и Богений Ной Унгенского района.

Также, по данным Таможенной службы Молдовы, во вторник в связи с непогодой временно не работает КПП "Вулкэнешть", так как трасса со стороны Украины занесена снегом. Тех, кто намеревался пересечь границу через этот пункт, рекомендуют держать путь к КПП "Мирное".

Также с понедельника не действует паромные переправы через границу близ Сорок и Косэуць. Поэтому тем, кто путешествует между Молдовой и Украиной в этих местах, советуют ехать через Атаки.