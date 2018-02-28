Морозно и снежно: точный прогноз погоды в Молдове на 1 и 2 марта

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КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня в республике ожидается переменная облачность. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 7 до минус 15 градусов.

Возможны в течение дня осадки в виде снега.

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Ожидается северный ветер. Его порывы будут достигать до 2 метров в секунду.

Атмосферное давление будет повышенным, в течение дня возможны небольшие геомагнитные возмущения, переходящие в слабые геомагнитные бури, поэтому всем, кто страдает метеочувствительностью, врачи рекомендуют принимать назначенные специалистами препараты.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Следующие два дня — 1 и 2 марта — будет холодно, температура воздуха будет колебаться от — 10 С до — 17 градусов, возможен снег.

Праздники и народные приметы

Говорят, что это время, когда зима на весну злится за то, что последняя прогоняет ее из своих владений.

Именно поэтому, очень часто в такой день устанавливается не самая теплая погода.

На Руси день 28 февраля всегда ожидали с большой радостью, потому что с его наступлением начинались проводы зимы. Иногда день этот выпадает на Масленицу — русский праздник, который предполагает множество развлечений. В любом случае, 28 февраля люди радуются тому, что весна уже на подходе.