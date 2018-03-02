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Суровая молдавская весна: как я пережила самую холодную ночь

© Sputnik/ Nina Zotina
Погода
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Дарья Зимбельская
Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (398)
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Корреспондент Sputnik ведет погодные хроники: добираясь по утрам на работу, испытывает житейские тяготы вместе с кишиневцами и рассказывает о своих "дорожных приключениях", а еще вас ждет рассказ о том, что ... случилось этой ночью.

"А ты будешь каждый день писать о том, как добираешься на работу?" — коллега "сверлит" едким взглядом и продолжает: "Ну, один раз, второй, а третий о чем будет?"..

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Спешу успокоить всех неравнодушных читателей: сегодняшний снегопад — явление не совсем типичное для молдавской весны, поэтому читайте не совсем типичную погодную сводку (тут бы я поставила "смайлик", но корректор справедливо бы привел миллион аргументов, по которым разговорную речь в интернете и язык СМИ лучше не смешивать — а ведь иногда так хочется!). 

Итак, утро сегодняшнее — идет снег, метет метель, впрочем, проще выглянуть в окно или отправиться на работу.

​А вообще, согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня в ожидается снег (вот удивили!). Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 13 до минус 4 градусов.

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Ожидается северный ветер. Его порывы будут достигать до 2 метров в секунду.

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А вот атмосферное давление будет в норме, однако в течение дня возможны небольшие геомагнитные возмущения, переходящие в слабые геомагнитные бури, поэтому всем, кто страдает метеочувствительностью, врачи рекомендуют принимать назначенные специалистами препараты.

Ну, вот, про атмосферное давление сообщила, а про то, что случилось этой ночью, — промолчала.

Итак, ночь была самой холодной этой весной 2018-го, столбик термометра опустился до минус 15, дома стало прохладнее. Да что там — прохладнее — холодно! Пришлось достать… второе одеяло. На этом откровенный рассказ прерывается. Ставлю точку.

Добавлю в этот утренний микс — народных примет.

​Обычно в этот день ударяли морозы, и впервые за прошедшие три месяца на небе появлялись кучевые облака. (Кстати, не вижу вообще никаких облаков).

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Считали 2 марта летоуказателем и по природным явлениям определяли погоду на период с июня по август. А еще нельзя смотреть на вечернее небо, иначе увидишь падающую звезду — недобрый знак.

Чтобы кикимора не докучала (помните, вчера писали мы про кикимору?), в углу дома на ночь оставляют небольшой горшочек с кашей. Считается, что так ее можно задобрить. А еще нельзя оставлять на ночь рукоделие, потому что в противном случае, по примете, его может испортить жена домового. (Так, что, дамочки-любительницы вышивать крестиком, имейте это в виду!).

На этом спешу завершить свой эпический прогноз погоды.

Чудной всем пятницы!

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (398)

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Теги:
погода, Молдова, Кишинев, Прогноз погоды, Погодные предупреждения, Погодная статистика, Погодные аномалии
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