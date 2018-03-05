Весна идет: в Молдове наконец потеплеет

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КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. В Молдову наконец придет весеннее тепло. По данным Государственной гидрометеорологической службы, 5 марта в республике температура воздуха будет колебаться от — 10 до + 2 С. При этом минусовая температура ожидаются только ночью. Начало следующей недели ознаменуется положительными показателями термометров днем.

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Во вторник пройдет последний снег в этом сезоне — метеорологи обещают 6 марта осадки по всей стране.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

В среду снег перейдет в дождь, температура воздуха поднимется до +7..+9 градусов.

В Международный женский день 8 марта погода нас будет баловать плюсовыми температурами, запахнет весной. Ожидается переменная облачность +7..+9 днем.

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Считалось, что наряду с морозом все равно появлялась первая весенняя оттепель. Поэтому, снега 5 марта таяли, и детвора стремилась еще покататься на санках. Верили, что весна постепенно вступает в свои права, а на полях таяли снега — можно было вскоре приступать к посевным работам.