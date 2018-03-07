Тепло, но туманно: точный прогноз погоды на 8 и 9 марта

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КИШИНЕВ, 7 мар — Sputnik. В Молдову наконец пришла весна. По данным Государственной гидрометеорологической службы, сегодня в республике температура воздуха будет колебаться от — 3 до + 6 С. Утром ожидаются туманы, днем — возможны кратковременные дожди.

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При этом минусовая температура ожидается только ночью.



​Атмосферное давление в норме, без заметных геомагнитных возмущений.

В Международный женский день 8 марта погода нас будет баловать плюсовыми температурами, запахнет весной.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Ожидается переменная облачность +7..+9 днем.

Праздники и народные приметы

Именно день Маврикия в народе ассоциировали с прилетом птиц — ранних ласточек и скворцов. Славяне верили, что первая ласточка на своих крыльях приносит весну. Говорили, что на Маврикия мороз скрипит, но уже не замораживает.

В этот день крестьяне начинали вывозить в поля навоз, старались запахивать его, когда Луна находится в последней четверти. Люди ожидали первого урожая, поскольку запасы корма и зерновых постепенно истощались, приходилось даже иногда забивать скотину. В этот день готовили традиционное блюдо — "черную уху".

Она представляла собой суп с мясом, которое было сварено в огуречном рассоле со съедобными кореньями. Хлеба к началу весны практически не оставалось, и приходилось питаться тем, что есть в припасах.