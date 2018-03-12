Туманно и дождливо: точный прогноз погоды в Молдове на 13 и 14 марта

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в Молдове, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Сегодняшний день в Молдове будет дождливым. Таков прогноз синоптиков. Ожидается пасмурная погода, местами пройдут осадки, воздух прогреется до +10 градусов по Цельсию в обеденные часы.

Атмосферное давление будет нормальным, однако в течение дня возможны слабые геомагнитные возмущения. Всем, кто страдает метеочувствительностью, рекомендуется следить за своим здоровьем.

Ветер западный, скорость порывов составит 3-8 метров в секунду.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

В течение двух дней, 13 и 14 марта, по прогнозу Госгидрометеослужбы, в республике будет дождливо. В дневные часы столбик термометра поднимется до +6 + 9 градусов, в утренние часы возможны туманы.

Праздники и народные приметы

День, когда отмечают Прокопа-Перезимника. В народе говорили, что именно с 12 марта зима окончательно уходит из своих владений, уступая место весне. Снег начинает таять, но есть огромный минус этого явления — распутница.

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Если дороги 12 марта размывало талой водой, то санный путь был очень трудным и даже опасным. Дороги были грязными, в них вязли повозки с лошадьми. Именно поэтому, начиная с дня Прокопа, 12 марта, и до тех пор, пока дороги немного не подсохнут, старались не отправляться в дальние поездки без особой нужды. В этот день крестьяне ходили в баню, коротали время, выполняя несложную работу. А вот, что касается охотников, то они на Прокопа точно не сидели дома, поскольку в это время очень хорошо ловилась дичь, можно было поймать зайца. Рыбакам 12 марта тоже везло с уловом, поскольку большие реки вскрывались ото льда.