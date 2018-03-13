Молдову накроют дожди: точный прогноз погоды на 14 и 15 марта

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в Молдове, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 13 мар – Sputnik. По прогнозам синоптиков, сегодняшний день в Молдове будет дождливым. Ожидается пасмурная погода, местами пройдут осадки, воздух прогреется до +12 градусов по Цельсию в обеденные часы.

Атмосферное давление будет нормальным, однако в течение дня возможны слабые геомагнитные возмущения. Всем, кто страдает метеочувствительностью, рекомендуется следить за своим здоровьем.

Ветер западный, скорость порывов составит 3-8 метров в секунду.

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В течение двух дней, 14 и 15 марта, по прогнозу Госгидрометеослужбы, в республике будет дождливо.

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В дневные часы столбик термометра поднимется до +9 + 14 градусов, в утренние часы возможны туманы.

Праздники и народные приметы

В народе говорили, что появилась капель, и это значит, что Зима плачет. В это время начинали запасаться сосновыми почками, которые использовались в лечебных целях. Девушки 13 марта распевали веснянки и занимались выпечкой калачей. Считалось, что 13 марта нужно обязательно съесть калач натощак — это к счастью.

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Весна в это время чувствовалась все больше и больше. В частности, значительно увеличивалась продолжительность светового дня. Появлялись капели, и именно поэтому, 13 марта называли днем святого Василия, Василия-капельника. Анализировали13 марта природные явления и старались предсказать погоду на следующие месяцы и дни.