Дождливо и прохладно: точный прогноз погоды на 15 и 16 марта

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в Молдове, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 14 мар – Sputnik. По прогнозам синоптиков, сегодняшний день в Молдове будет дождливым. Весь день ожидается пасмурная погода, воздух прогреется до +5 градусов по Цельсию в обеденные часы.

Атмосферное давление будет нормальным, однако в течение дня возможны сильные геомагнитные возмущения, переходящие в геомагнитную бурю. Всем, кто страдает метеочувствительностью, рекомендуется следить за своим здоровьем.

Ветер северный, скорость порывов составит 3-5 метров в секунду.

© Sputnik/ Nina Zotina Суровая молдавская весна: как я пережила самую холодную ночь

В течение двух дней, 15 и 16 марта, по прогнозу Госгидрометеослужбы, в республике будет дождливо.

Весна откладывается — ожидается резкое похолодание>>>

В дневные часы столбик термометра поднимется до +10 + 11 градусов, в утренние часы возможны туманы.

Праздники и народные приметы

В это время начинают дуть достаточно сильные "подсвистывающие" ветры, которые часто возникают весной. Говорят: "Евдокию Весна-красналетечко жаркое несла" или "Пришли весенние Евдокеи — принесли мужикам аграрные затеи". Из этих поговорок понятно, что именно 14 марта крестьяне приступали к полевым работам. Дни становились теплыми, а потому, можно было начинать посевную.