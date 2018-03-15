Солнечно и ясно: точный прогноз погоды в Молдове на 16 и 17 марта

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в Молдове, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 15 мар – Sputnik. Затяжные дожди спешат покинуть Молдову. По прогнозам синоптиков, сегодняшний день в Молдове будет отличаться переменной облачностью. На протяжении суток ожидается, что воздух прогреется до +6 +8 градусов по Цельсию в обеденные часы.

В течение дня возможны сильные геомагнитные бури. Всем, кто страдает метеочувствительностью, рекомендуется следить за своим здоровьем.

Ветер северный, скорость порывов составит 5-7 метров в секунду.

В течение двух дней, 16 и 17 марта, по прогнозу Госгидрометеослужбы, в республике будет дождливо.

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В дневные часы столбик термометра поднимется до +9 + 10 градусов, в утренние часы возможны туманы.

Праздники и народные приметы

В этот день в народе говорили: "Федот злой-злой — не быть маю с травой".

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Наблюдали 15 марта за природными явлениями и судили о том, какой будет погода в ближайшие месяцы и дни. Крестьяне в этот день надеялись на оттепель, потому что в этом случае сенокос богатым будет.

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Поскольку день выпадал обычно на Великий Пост, рекомендовалось его не нарушать и следовать монастырскому уставу. Старались 15 марта придерживаться сухоядения, то есть употреблять в пищу овощи без какой-либо термической обработки. Принимать пищу нужно было только 1 раз в день после захода солнца. Помимо этого, старались воздерживаться от развлечений, дурных мыслей и сквернословия. Анализировали природные явления и старались предсказать погоду на ближайшие месяцы и дни.