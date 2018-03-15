На Землю надвигается мощная магнитная буря: как уберечь здоровье

Составлен график магнитных бурь на март: в этом месяце нас ждет сразу три серьезные геомагнитные атаки, когда сила энергетического заряда может вывести из строя мировую спутниковую систему навигации.

КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik. В ближайшие дни на Землю обрушится сильнейшая магнитная буря, которая может вывести из строя электрические приборы и даже мировую систему спутниковой навигации. А в четверг, 15 марта, ожидается "возбуждение" магнитосферы.

Отмечается, что это будет следствием мощной и экстремально опасной вспышки на Солнце, что может привести к головным болям и перепадам артериального давления практически всех жителей планеты.

Магнитные бури накроют Землю 18, 22 и 26 марта. Также возбужденная магнитосфера не исключена 15, 16, 17 и 21 марта, прогнозируют астрономы.

Ожидаемая 18 марта магнитная буря будет третьей с начала года. Предыдущие зарегистрировали 19 февраля и 15 января, следует из графика лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Астрономы отмечают, что магнитные бури, классифицированные как событие уровня один по пятибалльной шкале, могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах. Также они могут оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами.

При этом на высоких широтах от 60 градусов можно наблюдать полярные сияния.

Примерно у 75% людей ухудшается самочувствие из-за резких перепадов давления, высокой влажности воздуха или просто перепадов температур. А вот всего 15% людей чувствительны именно к магнитным бурям.

Несмотря на отсутствие внешних признаков, плохое самочувствие как следствие вспышек на Солнце одинаково отрицательно отражается на всех людях, вне зависимости от пола, расы или возраста.

Если человек оказался чувствителен к магнитным бурям, то результат будет точно. Хуже всего такие аномалии действуют на людей, у которых есть некоторые хронические заболевания, например, астма или ревматизм.

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Кроме того, вероятной причиной развития метеозависимости может стать сотрясение мозга. Многие приходят к выводу, что раздражительность и апатию можно пересидеть дома, но не стоит думать и наивно полагаться на то, что когда-нибудь "все само пройдет".

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Если соблюдать некоторые очень простые, но действенные правила, то последствия магнитных бурь не так отрицательно скажутся на здоровье человека. Постарайтесь в течение дня не торопить события, настройтесь на позитивную волну. И, советуют медики, не занимайтесь самолечением: не стоит злоупотреблять препаратами против бессонницы, успокоительными таблетками, в идеале — нужно обратиться к доктору и принимать назначенные специально для вас препараты.