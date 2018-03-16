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Какими будут выходные: точный прогноз погоды на 17 и 18 марта

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (427)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в Молдове, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 16 мар – Sputnik. По прогнозам синоптиков, сегодняшний день в Молдове будет отличаться переменной облачностью. На протяжении суток ожидается, что воздух прогреется до +7 +9 градусов по Цельсию в обеденные часы. 

В течение дня возможны сильные геомагнитные бури. Всем, кто страдает метеочувствительностью, рекомендуется следить за своим здоровьем.

Ветер северный, скорость порывов составит 5-7 метров в секунду. 

Вид на Землю, фото из архива
CC0 / AlexAntropov86 / planet
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В течение двух дней, 17 и 18 марта, по прогнозу Госгидрометеослужбы, в республике будет дождливо.

Весна откладывается — ожидается резкое похолодание>>>

В дневные часы столбик термометра поднимется до +9 + 10 градусов, в утренние часы возможны туманы.

Праздники и народные приметы

В этот день выходили в поля и обходили их крест-накрест, чтобы внимание солнца привлечь, заставить его на поле снег топить. Кроме того, крест на поле был призван защитить посевы от болезней и набегов нечистой силы. Крест — не только главный христианский символ, но и знак-оберег, и знак солнца, символизирующий свет, тепло, плодородие, благополучие. Поэтому кресты ставили и рисовали там, где человек сталкивался с наибольшей опасностью — возле очага, на окнах и дверях, на границе села, на перекрестках.

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Но с солнцем были шутки плохи. Надо было знать определенные правила и соблюдать их. Например, на закате солнца нельзя давать в долг ни хлеба, ни денег. Когда солнце закатилось, нельзя выносить сор на улицу: пробросаешься, счастье свое вынесешь. Считалось, что если кто в четверг до восхода солнца умоется с серебра и с яйца, здоров и чист будет.

 

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Теги:
прогноз погоды, погода, Молдова, Кишинев, Прогноз погоды, Погодные предупреждения, Погодная статистика, Общество, Погодные аномалии
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