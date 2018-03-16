Желтый код: синоптики предупредили о резком изменении погоды в Молдове

Молдавские метеорологи вынесли очередное предупреждение, объявив "желтый код" метеоопасности на всей территории республики: ожидается резкое изменение погоды - страну накроют снегопады, мороз и сильный ветер.

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с резким изменение погоды.

Предупреждение будет действовать с 17 по 22 марта.

"В связи с выходом серии средиземноморских циклонов в указанный период ожидаются сложные погодные условия: 17-20 марта пройдут осадки сначала в виде дождя, переходящего 18-19 марта в сильный мокрый снег и снег (10-15 л\м2 за 12 ч.), местами с метелью, отложения снега на проводах и ветвях деревьев, на дорогах снежные заносы", — отмечено в сообщении метеорологов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Какими будут выходные: точный прогноз погоды на 17 и 18 марта

Кроме того, синоптики отмечают, что усилится северо-западный ветер до 15-20 м/с.

Весна отменяется: синоптики обещают крепкие морозы в Молдове>>>

"Резко похолодает: аномальные температуры ожидаются на 6-11 градусов ниже климатической нормы", — рассказали в метеослужбе.