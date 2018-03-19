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Женщина убирает снег возле своей машины

Снежный апокалипсис в Молдове: сколько ЧП произошло за сутки

© REUTERS/ REGIS DUVIGNAU
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Непогода в стране стала причиной дорожно-транспортных происшествий, при этом автомобили и экипажи скорой застревали в пути.

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. Свыше трех десятков автомобилей, в том числе шесть карет скорой помощи, застряли в пути из-за заснеженных дорог в Молдове. Об этом в понедельник сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям.

В Молдове до 22 марта действует "желтый код" метеоопасности в связи с резким похолоданием, снегопадами и порывистым ветром. Синоптики предупредили о снежных заносах и о том, что температура воздуха в этот период — на 6-11 градусов ниже климатической нормы. 

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Из-за непогоды спасатели вызволили из снежного плена 32 транспортных средства в районах Резина, Шолданешты, Унгены, Дубоссары, Хынчешты, Единец, Новые Анены, Яловены, Ниспорены, Криуляны, Теленешты, Кагул, Каушаны, муниципии Кишинэу и Гагаузии. Сложнее всего ситуация сложилась вблизи сел Мерешень и Фундул Галбеней в Хынчештском районе. 

В настоящее время патрули дежурят на трассах Кишинев-Новые Анены-Каушаны-Штефан-Водэ, Кишинев-Леушены, а также на юге на трассах R3 и M3.

По данным Госадминистрации автомобильных дорог, на расчистку национальных дорог вышли 363 единицы спецтехники, а 307 рабочих рассыпали 1633 тонны противогололедного материала. Кроме того, справляться с последствиями непогоды помогают 680 спасателей и 500 полицейских.

В Национальном инспекторате по патрулированию, в свою очередь, предупредили, что до сих пор транспорту сложно ехать по некоторым дорогам. В районах Новые Анены, Сорока, Чимишлия, Комрат и в Фалештах в настоящее время запрещено движение крупногабаритного транспорта, чтобы не создавать заторы на дорогах.

Также полиция зарегистрировала четыре крупных ДТП. В результате пострадали пять человек.

Все службы призывают участников дорожного движения быть внимательными, не превышать скорость и держать положенную дистанцию.

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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (430)

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Теги:
снег, последствия, спасатели, погода, полиция, Молдова, Прогноз погоды, Погодные предупреждения, Погодная статистика, Погодные аномалии
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