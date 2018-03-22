Солнечно и ясно: точный прогноз погоды в Молдове на 23 и 24 марта

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в Молдове, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. По прогнозам синоптиков, сегодняшний день в Молдове будет отличаться переменной облачностью. С утра возможна ясная погода, к вечеру опять вероятный осадки в виде снега. На протяжении суток ожидается, что температура будет колебаться от минус 8 до плюс 2 градусов.

Атмосферная остановка в норме, без заметных геомагнитных возмущений.

Ветер северный, скорость порывов составит 5-7 метров в секунду.

© Sputnik/ Nina Zotina Суровая молдавская весна: как я пережила самую холодную ночь

В течение двух дней, 23 и 24 марта, по прогнозу Госгидрометеослужбы, в республике сохранится прежний характер погоды, вероятен снег.

Весна откладывается>>>

Столбик термометра в эти дни будет колебаться от минус 7 до плюс 3. Но при этом будет снежно. Снег, вероятно, закончится лишь к концу недели.

Праздники и народные приметы

Говорили, что на Сороки ночь равна дню, и можно весну встречать. В это время прилетали первые жаворонки. Именно поэтому, хозяйки выпекали специальные булки из овса или ржаного теста, которые по форме как раз и напоминают жаворонков. Медом золотят этим птицам крылышки и головки. Считается, что 22 марта нужно раздавать этих жаворонков детям, есть их самим, чтобы птицы прилетели быстрее, ведь они как раз и являются вестниками весны.