Обновленный "желтый код" в Молдове: что обещают синоптики

Молдавские синоптики объявили "желтый код" метеоопасности на всей территории республики: о чем предупреждают метеорологи?

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы обновила в четверг утром "желтый код" метеоопасности. Теперь предупреждение касается пониженной среднесуточной температуры и будет действовать до 24 марта.

"Среднесуточная температура сохранится на 6-11 градусов ниже климатической нормы", — отмечено в сообщении метеорологов.

Вплоть до сегодняшнего дня в Молдове действовал "желтый код" в связи с резким изменением погоды — на смену весенней погоде в Молдову пришли морозы и снегопады.

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В этот четверг синоптики обещают переменную облачность. На протяжении суток ожидается, что температура будет варьироваться от минус 8 до плюс 2 градусов.

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Погодные рекорды

Самым холодным 22 марта на территории Молдовы в 1942 году. В этот день столбик термометра опустился до —15 градусов по Цельсию.

А самым теплым выдалось 22 марта 1990 года. Тогда термометры показали +22,5 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.