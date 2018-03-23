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Какими будут выходные: точный прогноз погоды в Молдове на 24 и 25 марта

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (434)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в Молдове, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. По прогнозам синоптиков, сегодняшний день в Молдове будет отличаться переменной облачностью, днем вероятны осадки в виде снега. На протяжении суток ожидается, что температура будет колебаться от минус 5 до плюс 2 градусов.

Атмосферная остановка в норме, без заметных геомагнитных возмущений. 

Ветер северный, скорость порывов составит 2-3 метра в секунду. 

Девушка в купальнике
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В течение двух дней, 24 и 25 марта, по прогнозу Госгидрометеослужбы, в республике сохранится прежний характер погоды, вероятен снег. В Ночные часы столбик термометра опустится до минус 9 градусов. 

Весна откладывается>>>

Снег, вероятно, закончится лишь к концу недели. 

Праздники и народные приметы

В народе 23 марта называли Василисой, вешней воды указательницей. Православная церковь почитает память Святой Василисы. Известно, что она погибла мученической смертью, когда ей было всего лишь 9 лет. Во время правления императора Диоклетиана были организованы массовые гонения на последователей христианской веры. Василису также поймали и стали вынуждать отречься от Христа. Однако девочка была непреклонна, и ее подвергли избиениям, страшным пыткам. На Руси святую Василису считали покровительницей талых вод, которые разливаются весной. Молились ей для того, чтобы большая вода не затопила деревню и дом. Говорили, что, поскольку Василиса наделяет воды способностью помнить и видеть сокровенное, а потому, проникает в дома только к тем, кто провел год во грехе.

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (434)

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Теги:
прогноз погоды, Молдова, Кишинев, Прогноз погоды, Погодные предупреждения, Погодная статистика, Общество, Погодные аномалии
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