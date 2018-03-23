Какую опасность несет оранжевый снег, который выпал на юге Молдовы

Молдавские метеорологи предполагают, что необычное явление - оранжевый снег - не распространится дальше южных районов республики.

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik, Дарья Чернега. Снег с оранжевым оттенком выпал в нескольких городах юга Молдовы. С необычным природным явлением столкнулись жители Тараклии, Чадыр-Лунги, Бессарабки, Джурджулешт, Комрата. Не исключено, что аномалия дойдет и до Кагула, заявил начальник центра прогнозов Госгидрометеорологической службы Молдовы Геннадий Рошка.

© Sputnik / Nicu Goncear Необычный снег шокировал жителей Молдовы

Специалист пояснил, что речь идет о южном циклоне, который движется из Северной Африки. В нем отмечается повышенное содержание песка.

"Ураган, в котором содержится взвесь песка, затронула также Болгарию, Румынию, Грецию и Крит. Оранжевый оттенок снега — это не причина для беспокойства. Единственное неудобство для людей, состоит в том, что эта пыль осядет на одежде и слегка ее испачкает", — рассказал собеседник.

Рошка пояснил, что пыль в воздухе — обычное природное явление. Однако на этот раз его концентрация выше обычного. Последний раз песок из Северной Африки доходил до Молдовы в 2007 году.

"Тогда была буря, однако без осадков. Африканский песок смешался с пылью и не был настолько заметным", — отметил Рошка.

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Молдавские метеорологи предполагают, что оранжевый снег не распространится дальше южных районов страны. Они предупреждают граждан, что волноваться по этому поводу не стоит.

По прогнозам синоптиков, минусовые температуры в Молдове продержатся до конца недели. А к концу марта ожидается потепление до +18 градусов по Цельсию.