Снегопад в Молдове: как работает аэропорт Кишинева

В Международном аэропорту молдавской столицы рассказали, как повлиял снегопад на график полетов.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Два рейса в Международном аэропорту Кишинева были аннулированы из-за непогоды в соседней стране.

"На данный момент аннулированы рейсы Кишинев-Бухарест и Бухарест-Кишинев, выполняемые авиакомпанией Tarom. Это не связано с деятельностью аэропорта Кишинева, а со сложными метеоусловиями в Бухаресте", — сообщили в пресс-службе главных воздушных ворот Молдовы.

В настоящее время в аэропорту Кишинева вся техника задействована в расчистке от снега взлетно-посадочной полосы. Вместе с тем, пассажиров призвали следить за онлайн-табло на сайте аэропорта.

Что касается Бухареста, то, по прогнозам Национальной администрации метеорологии Румынии, сильные снегопады и порывистый ветер там стихнут к вечеру.