Точный прогноз погоды в Молдове на 29 и 30 марта

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. По прогнозам синоптиков, сегодня в Молдове ожидается переменная облачность, возможны осадки. На протяжении суток ожидается, что температура будет колебаться от плюс 3 до плюс 6 градусов. В ночные часы столбик термометра опустится до плюс 2 градусов.
Ожидается, что геомагнитная обстановка не будет спокойной, возможны слабые геомагнитные колебания, переходящие в малые геомагнитные бури.
Повышенная влажность. Ветер восточный, скорость порывов составит до 3 метров в секунду.
В ближайшие дни — 29 и 30 марта — ожидаются осадки, температура воздуха будет колебаться от плюс 3 до 7 градусов.
Праздники и народные приметы
В русской православной церкви 28 марта почитается память святого мученика Никадра, который, согласно преданию, работая врачом, совершил большое количество добрых дел в отношении христиан во время организованных гонений на них.
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Так, Никандр посещал заключенных в тюрьмах, утешал мучеников, хоронил тех, кого казнили. Однажды, когда Никандр пытался похоронить христиан, растерзанных львами, его увидели императорские стражники, которые схватили Никандра, и вскоре его казнили.