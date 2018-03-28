Точный прогноз погоды в Молдове на 29 и 30 марта

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в Молдове, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. По прогнозам синоптиков, сегодня в Молдове ожидается переменная облачность, возможны осадки. На протяжении суток ожидается, что температура будет колебаться от плюс 3 до плюс 6 градусов. В ночные часы столбик термометра опустится до плюс 2 градусов.

Ожидается, что геомагнитная обстановка не будет спокойной, возможны слабые геомагнитные колебания, переходящие в малые геомагнитные бури.

Повышенная влажность. Ветер восточный, скорость порывов составит до 3 метров в секунду.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

В ближайшие дни — 29 и 30 марта — ожидаются осадки, температура воздуха будет колебаться от плюс 3 до 7 градусов.

Праздники и народные приметы

В русской православной церкви 28 марта почитается память святого мученика Никадра, который, согласно преданию, работая врачом, совершил большое количество добрых дел в отношении христиан во время организованных гонений на них.

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Так, Никандр посещал заключенных в тюрьмах, утешал мучеников, хоронил тех, кого казнили. Однажды, когда Никандр пытался похоронить христиан, растерзанных львами, его увидели императорские стражники, которые схватили Никандра, и вскоре его казнили.