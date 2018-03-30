Погодные рекорды Молдовы 30 марта

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Самым холодным 30 марта на территории Молдовы было 109 лет назад, свидетельствуют данные Госгидрометеорологической службы республики.
В далеком 1899 году в тридцатый день весны столбик термометра опустился до —5,2 градуса по Цельсию.
Самым теплым 30 марта стало более, чем семь десятилетий назад, в 1947 году. Тогда термометры показали +23,3 градуса по Цельсию.
Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 30 марта, составляет 28,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже 132-й год подряд.