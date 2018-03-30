Погодные рекорды Молдовы 30 марта

Как давно на территории Молдовы в конце первого месяца весны обновлялись рекордные показатели?

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Самым холодным 30 марта на территории Молдовы было 109 лет назад, свидетельствуют данные Госгидрометеорологической службы республики.

© Sputnik/ Валерий Шустов Чего вы не знали о погоде в Молдове в марте

В далеком 1899 году в тридцатый день весны столбик термометра опустился до —5,2 градуса по Цельсию.

Самым теплым 30 марта стало более, чем семь десятилетий назад, в 1947 году. Тогда термометры показали +23,3 градуса по Цельсию.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 30 марта, составляет 28,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже 132-й год подряд.