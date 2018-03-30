Точный прогноз погоды в Молдове на 31 марта и 1 апреля

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в Молдове, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. По прогнозам синоптиков, сегодня в Молдове ожидается переменная облачность, возможны осадки днем, а утром будет туманно. На протяжении суток ожидается, что температура будет колебаться от плюс 3 до плюс 14 градусов. В ночные часы столбик термометра опустится до плюс 2-3 градусов.

Ожидается, что геомагнитная обстановка не будет спокойной, возможны слабые геомагнитные колебания, переходящие в малые геомагнитные бури.

Повышенная влажность. Ветер восточный, скорость порывов составит до 3 метров в секунду.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

В ближайшие дни — 31 марта и 1 апреля — ожидаются осадки, температура воздуха будет колебаться от плюс 3 до 15 градусов.

Праздники и народные приметы

Обычно именно в это время крестьяне доставали телеги, выносили картофель для проращивания, проверяли ульи. Рыба 30 марта уже подходит к поверхности воды, и многие выходили на рыбалку. Работать старались только утром, а к вечеру собирались за столом всей семьей, чтобы проводить зиму. Часто ходили в гости к теще.

Обманет ли март коварный молдавский апрель>>>

Принято было 30 марта пить медово-березовый взвар. Почитали березу, которая для крестьян была символом чистоты и мира. Также считалось, что березовые почки, собранные в этот день, обладают целебной силой.