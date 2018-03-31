Погодные рекорды Молдовы 31 марта

В Госгидрометеослужбе рассказали, какие рекорды регистрировались в последний день марта на территории Молдовы.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Самым холодным 31 марта на территории Молдовы было 110 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

© Sputnik/ Валерий Шустов Чего вы не знали о погоде в Молдове в марте

В 1908 году в заключительный день первого месяца весны столбик термометра опустился до —4,5 градуса по Цельсию.

Самым теплым 31 марта стало более, чем семь десятилетий назад, в 1947 году. Тогда термометры показали +25,1 градуса по Цельсию.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 31 марта, составляет 29,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже 132-й год подряд.