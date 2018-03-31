Погодные рекорды Молдовы 31 марта

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Самым холодным 31 марта на территории Молдовы было 110 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
В 1908 году в заключительный день первого месяца весны столбик термометра опустился до —4,5 градуса по Цельсию.
Самым теплым 31 марта стало более, чем семь десятилетий назад, в 1947 году. Тогда термометры показали +25,1 градуса по Цельсию.
Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 31 марта, составляет 29,6 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже 132-й год подряд.