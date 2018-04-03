Погодные рекорды Молдовы 3 апреля

В апреле на территории Молдовы было не всегда так тепло, как сейчас – что рассказали в Госгидрометеослужбе.

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. В настоящее время в Молдове установилась теплая погода, но так во второй весенний месяц было далеко не всегда. Самым холодным 3 апреля на территории Молдовы оказалось 108 лет назад, свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

© Sputnik / Miroslav Rotari Весна пришла - теплеет: точный прогноз погоды в Молдове на 3 и 4 апреля

В 1910 году в этот день столбик термометра опустился до —4,5 градуса по Цельсию.

Самым теплым 3 апреля стало в 1975 году. Тогда термометры показали +25,8 градуса по Цельсию.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 3 апреля, составляет 30,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.